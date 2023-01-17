Тупицын Евсей Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Евсей Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Тупицын Акакий Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 переписи как внук главы семьи Зиновия Тупицына
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Тупицын Ефим Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как внук главы семьи Зиновия Тупицына
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Гликерия Евсеевна

Мать ребёнка: Тупицына Елена Карпова

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии, проживала в семье деда Тупицына Зиновия
Рождение ребёнка
До 1875 ст.

Сын: Тупицын Иван Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына Елена Карпова

Смерть
Неизвестно
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