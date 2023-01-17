Тупицын Евсей Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1814 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: не указана
упоминается в 10 переписи как внук главы семьи Зиновия Тупицына
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Мать ребёнка: не указана
упоминается в 10 ревизии как внук главы семьи Зиновия Тупицына
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Гликерия Евсеевна
Мать ребёнка: Тупицына Елена Карпова
упоминается в 10 ревизии, проживала в семье деда Тупицына Зиновия
Рождение ребёнка
До 1875 ст.
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тупицына Елена Карпова
Смерть
Неизвестно