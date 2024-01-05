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Возмитель Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ев
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Возмитель Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Возмитель Иван Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Возмитель Сила Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильевна

Смерть
1842
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