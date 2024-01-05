Возмитель Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Возмитель Павел
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильевна
Смерть
1842