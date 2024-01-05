Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ев
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Игнат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1825

Сын: Возмитель Иван Иванович

Отец ребёнка: Возмитель Иван Павлович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Возмитель Сила Иванович

Отец ребёнка: Возмитель Иван Павлович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Возмитель Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Возмитель Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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