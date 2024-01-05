Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Сын: Игнат
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Возмитель Иван Павлович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Возмитель Иван Павлович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Возмитель Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно