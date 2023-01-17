Парфёнов Павел Варламович
Место рождения
Дата рождения25.06.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1889
Бракосочетание
12.10.1912
Жена: Парфенова Надежда Мухина
Рождение ребёнка
07.07.1913
Сын: Парфенов Виталий Павлович
Мать ребёнка: Парфенова Надежда Мухина
Рождение ребёнка
19.11.1919
Дочь: Парфенова Нина Павловна
Мать ребёнка: Парфенова Надежда Мухина
Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно