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Парфёнов Павел Варламович

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.06.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1889

Отец: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович

Мать: Парфёнова Анисья Никитична

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.10.1912

Жена: Парфенова Надежда Мухина

Рождение ребёнка
07.07.1913

Сын: Парфенов Виталий Павлович

Мать ребёнка: Парфенова Надежда Мухина

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.11.1919

Дочь: Парфенова Нина Павловна

Мать ребёнка: Парфенова Надежда Мухина

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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