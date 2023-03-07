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Парфёнова Анисья Никитична

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Никита Павлович

Мать: Антонина Павловна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1878

Муж: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович

Телятниково, Хвалынский, Саратовская , Россия
Рождение ребёнка
23.07.1879

Сын: Парфёнов Никанор Варламович

Отец ребёнка: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1882

Сын: Парфёнов Антон Варламович

Отец ребёнка: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1884

Сын: Парфёнов Николай Варламович

Отец ребёнка: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1886

Сын: Парфенов Кузьма Варламович

Отец ребёнка: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1889

Сын: Парфёнов Павел Варламович

Отец ребёнка: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.04.1892

Дочь: Беспалова Александра Варламовна

Отец ребёнка: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.06.1894

Сын: Парфенов Сергей Варламович

Отец ребёнка: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1897

Дочь: Серова Наталья Варламовна

Отец ребёнка: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.11.1906

Сын: Парфёнов Михаил Варламович

Отец ребёнка: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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