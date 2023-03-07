Парфёнова Анисья Никитична
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Никита Павлович
Мать: Антонина Павловна
Сын: Парфёнов Никанор Варламович
Отец ребёнка: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович
Сын: Парфёнов Антон Варламович
Отец ребёнка: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович
Сын: Парфёнов Николай Варламович
Отец ребёнка: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович
Сын: Парфенов Кузьма Варламович
Отец ребёнка: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович
Сын: Парфёнов Павел Варламович
Отец ребёнка: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович
Дочь: Беспалова Александра Варламовна
Отец ребёнка: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович
Сын: Парфенов Сергей Варламович
Отец ребёнка: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович
Дочь: Серова Наталья Варламовна
Отец ребёнка: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович
Сын: Парфёнов Михаил Варламович
Отец ребёнка: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович