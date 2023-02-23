Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонина Павловна

Антонина Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

08.03.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Надысева Ольга Никитична

Отец ребёнка: Никита Павлович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Павлов Федор Никитич

Отец ребёнка: Никита Павлович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Парфёнова Анисья Никитична

Отец ребёнка: Никита Павлович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Беляева Гликерия Никитична

Отец ребёнка: Никита Павлович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Павлов Кассиан Никитич

Отец ребёнка: Никита Павлович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Павлов Степан Никитич

Отец ребёнка: Никита Павлович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.03.1888
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close