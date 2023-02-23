Антонина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти08.03.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Надысева Ольга Никитична
Отец ребёнка: Никита Павлович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Павлов Федор Никитич
Отец ребёнка: Никита Павлович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Парфёнова Анисья Никитична
Отец ребёнка: Никита Павлович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Беляева Гликерия Никитична
Отец ребёнка: Никита Павлович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Никита Павлович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Никита Павлович
Смерть
08.03.1888