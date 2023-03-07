Беляева Гликерия Никитична
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти28.06.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Никита Павлович
Мать: Антонина Павловна
Бракосочетание
16.?.1883
Рождение ребёнка
30.05.1885
Дочь: Акилина Михеевна
Отец ребёнка: Авдеев - Беляев Михей Зиновьевич
Рождение ребёнка
06.09.1886
Дочь: Надежда Михеевна
Отец ребёнка: Авдеев - Беляев Михей Зиновьевич
Рождение ребёнка
08.11.1889
Дочь: Анастасия Михеевна
Отец ребёнка: Авдеев - Беляев Михей Зиновьевич
Смерть
28.06.1890