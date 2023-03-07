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Беляева Гликерия Никитична

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

28.06.1890

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Никита Павлович

Мать: Антонина Павловна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1883

Муж: Авдеев - Беляев Михей Зиновьевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1885

Дочь: Акилина Михеевна

Отец ребёнка: Авдеев - Беляев Михей Зиновьевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.09.1886

Дочь: Надежда Михеевна

Отец ребёнка: Авдеев - Беляев Михей Зиновьевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1889

Дочь: Анастасия Михеевна

Отец ребёнка: Авдеев - Беляев Михей Зиновьевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
28.06.1890
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
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