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Парфенова Надежда Мухина

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.09.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1890

Отец: Мухин Василий Федорович

Мать: Мухина Марина Кузьминична

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.10.1912

Муж: Парфёнов Павел Варламович

Рождение ребёнка
07.07.1913

Сын: Парфенов Виталий Павлович

Отец ребёнка: Парфёнов Павел Варламович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.11.1919

Дочь: Парфенова Нина Павловна

Отец ребёнка: Парфёнов Павел Варламович

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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