Парфенова Надежда Мухина
Место рождения
Дата рождения14.09.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1890
Отец: Мухин Василий Федорович
Бракосочетание
12.10.1912
Рождение ребёнка
07.07.1913
Сын: Парфенов Виталий Павлович
Отец ребёнка: Парфёнов Павел Варламович
Рождение ребёнка
19.11.1919
Дочь: Парфенова Нина Павловна
Отец ребёнка: Парфёнов Павел Варламович
Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно