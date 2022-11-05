Андреева (Кафизова) Татьяна Генадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Кафизова) Татьяна Генадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Максим Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Мария Александровна

Отец ребёнка: Андреев Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Александр Владимирович

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