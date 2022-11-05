Андреев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Андреева Таисия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Максим Александрович

Мать ребёнка: Андреева Татьяна Генадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Мария Александровна

Мать ребёнка: Андреева Татьяна Генадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Татьяна Генадьевна

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