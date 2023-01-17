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Афонский Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Афонский Иван Степанович

Мать: Афонская Мария Даниловна

Бракосочетание
02.07.1909

Жена: Афонская Юзефа Александровна

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Священник Димитрий Цвинев, Поручители Николай Андреевич Фролов и Анна Ивановна Каск
Смерть
Неизвестно
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