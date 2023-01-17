Афонский Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Афонский Иван Степанович
Мать: Афонская Мария Даниловна
Бракосочетание
02.07.1909
Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Священник Димитрий Цвинев, Поручители Николай Андреевич Фролов и Анна Ивановна Каск
Смерть
Неизвестно