Афонская (Хмелевская) Юзефа Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1909
Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Священник Димитрий Цвинев, Поручители Николай Андреевич Фролов и Анна Ивановна Каск
Смерть
Неизвестно