Афонская (Хмелевская) Юзефа Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонская (Хмелевская) Юзефа Александровна

Афонская (Хмелевская) Юзефа Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1909

Муж: Афонский Павел Иванович

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Священник Димитрий Цвинев, Поручители Николай Андреевич Фролов и Анна Ивановна Каск
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close