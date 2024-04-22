Кузнецов Денис Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения27.09.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1818 ст.
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Кузнецова Феодора Ефремовна
Рождение ребёнка
20.01.1843 ст.
Сын: Кузнецов Ипполит Денисович
Мать ребёнка: Кузнецова Феодора Ефремовна
Рождение ребёнка
08.01.1845 ст.
Сын: Кузнецов Ермила Денисович
Мать ребёнка: Кузнецова Феодора Ефремовна
Рождение ребёнка
15.05.1847 ст.
Сын: Кузнецов Михаил Денисович
Мать ребёнка: Кузнецова Феодора Ефремовна
Рождение ребёнка
28.01.1850 ст.
Дочь: Кузнецова Агафья Денисовна
Мать ребёнка: Кузнецова Феодора Ефремовна
Рождение ребёнка
18.10.1852 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Феодора Ефремовна
Рождение ребёнка
21.07.1855 ст.
Дочь: Агриппина Денисовна
Мать ребёнка: Кузнецова Феодора Ефремовна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кузнецов Василий Денисович
Мать ребёнка: Кузнецова Феодора Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно