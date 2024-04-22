Кузнецов Денис Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Денис Кондратьевич

Кузнецов Денис Кондратьевич

avatar

Место рождения

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

27.09.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1818 ст.

Отец: Кузнецов Кондрат Ефимович

Мать: Кузнецова Пелагея Никитична

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кузнецов Петр Денисович

Мать ребёнка: Кузнецова Феодора Ефремовна

Рождение ребёнка
20.01.1843 ст.

Сын: Кузнецов Ипполит Денисович

Мать ребёнка: Кузнецова Феодора Ефремовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
08.01.1845 ст.

Сын: Кузнецов Ермила Денисович

Мать ребёнка: Кузнецова Феодора Ефремовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1847 ст.

Сын: Кузнецов Михаил Денисович

Мать ребёнка: Кузнецова Феодора Ефремовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1850 ст.

Дочь: Кузнецова Агафья Денисовна

Мать ребёнка: Кузнецова Феодора Ефремовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
18.10.1852 ст.

Сын: Кузнецов Яков Денисович

Мать ребёнка: Кузнецова Феодора Ефремовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
21.07.1855 ст.

Дочь: Агриппина Денисовна

Мать ребёнка: Кузнецова Феодора Ефремовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кузнецов Василий Денисович

Мать ребёнка: Кузнецова Феодора Ефремовна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Феодора Ефремовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close