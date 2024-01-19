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Кузнецов Кондрат Ефимович

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Место рождения

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Кузнецов Ефим Никитич

Мать: Кузнецова Устинья Яковлевна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1817

Дочь: Емельянова Парасковья Кондратьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Васильевна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
12.11.1817 ст.

Жена: Кузнецова Пелагея Никитична

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1818 ст.

Сын: Кузнецов Денис Кондратьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Никитична

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Кондратьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Никитична

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Парасковья Кондратьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Никитична

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Куприянова Евдокия Кондратьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Никитична

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кузнецов Дамиан Кондратьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Никитична

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1830

Дочь: Дарья Кондратьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марина Кондратьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Никитична

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Дарья Васильевна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно
Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
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