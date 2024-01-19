Кузнецов Кондрат Ефимович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Кузнецов Ефим Никитич
Рождение ребёнка
21.10.1817
Дочь: Емельянова Парасковья Кондратьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Васильевна
Бракосочетание
12.11.1817 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1818 ст.
Сын: Кузнецов Денис Кондратьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Кондратьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Парасковья Кондратьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Куприянова Евдокия Кондратьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кузнецов Дамиан Кондратьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
15.02.1830
Дочь: Дарья Кондратьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марина Кондратьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно