Домна Федосова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1793
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
д.Тюльки Поречского Уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1796
Дочь: Харитина Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марфа Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Никитин
Рождение ребёнка
13.08.1802
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитин
Смерть
Неизвестно