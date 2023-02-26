Домна Федосова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Федосова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1793

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Никитин

д.Тюльки Поречского Уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1796

Дочь: Харитина Иванова

Отец ребёнка: Иван Никитин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марфа Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Никитин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1802

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Никитин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитин

Смерть
Неизвестно
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