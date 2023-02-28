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Иван Никитин

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1774 г.р.
До 1807 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: ?

Мать: ?

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1793

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Домна Федосова

д.Тюльки Поречского Уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1796

Дочь: Харитина Иванова

Мать ребёнка: Домна Федосова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марфа Иоаннова

Мать ребёнка: Домна Федосова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1802

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Домна Федосова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1819

Дочь: Фёкла Иванова

Мать ребёнка: София Иванова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1825

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: София Иванова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Евсигней Иоаннов

Мать ребёнка: София Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Федосова

Смерть
Неизвестно
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