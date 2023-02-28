Иван Никитин
Место рождения
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1793
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Домна Федосова
д.Тюльки Поречского Уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1796
Дочь: Харитина Иванова
Мать ребёнка: Домна Федосова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марфа Иоаннова
Мать ребёнка: Домна Федосова
Рождение ребёнка
13.08.1802
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Домна Федосова
Рождение ребёнка
До 1819
Дочь: Фёкла Иванова
Мать ребёнка: София Иванова
Рождение ребёнка
10.01.1825
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: София Иванова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Евсигней Иоаннов
Мать ребёнка: София Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Федосова
Смерть
Неизвестно