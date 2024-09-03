Самоловов Дмитрий Филипов
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения25.10.1842
Дата смерти02.09.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1842
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1871
Сын: Самоловов Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Мария Макаровна
Рождение ребёнка
07.03.1874
Дочь: Слинкина (Самоловова) Василиса Дмитриева
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Мария Макаровна
Рождение ребёнка
05.02.1879
Сын: Самоловов Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Мария Макаровна
Рождение ребёнка
29.01.1882
Дочь: Слинкина (Самоловова) Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Мария Макаровна
Рождение ребёнка
29.01.1882
Дочь: Слинкина (Самоловова) Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Мария Макаровна
Рождение ребёнка
15.09.1889
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Мария Макаровна
Смерть
02.09.1911