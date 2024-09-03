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Самоловов Дмитрий Филипов

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

25.10.1842

Дата смерти

02.09.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1842

Отец: Самоловов Филип Сергеев

Мать: Самоловова (Слинкина) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Слинкина) Мария Макаровна

Рождение ребёнка
01.01.1871

Сын: Самоловов Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Мария Макаровна

Рождение ребёнка
07.03.1874

Дочь: Слинкина (Самоловова) Василиса Дмитриева

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Мария Макаровна

Рождение ребёнка
05.02.1879

Сын: Самоловов Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Мария Макаровна

Рождение ребёнка
29.01.1882

Дочь: Слинкина (Самоловова) Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Мария Макаровна

Рождение ребёнка
29.01.1882

Дочь: Слинкина (Самоловова) Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Мария Макаровна

Рождение ребёнка
15.09.1889

Сын: Самоловов Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Мария Макаровна

Смерть
02.09.1911

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