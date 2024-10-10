Ишутин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишутин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колосова (Ишутина) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Ишутина (Возможно Кривцова) Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гутова (Ишутина) Фекла Григорьевна

Мать ребёнка: Ишутина (Возможно Кривцова) Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ишутин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Ишутина (Возможно Кривцова) Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.06.1922

Сын: Ишутин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Ишутина (Возможно Кривцова) Наталья Тимофеевна

Новокамышенка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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