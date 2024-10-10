Ишутин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гутова (Ишутина) Фекла Григорьевна
Мать ребёнка: Ишутина (Возможно Кривцова) Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ишутин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Ишутина (Возможно Кривцова) Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.06.1922
Мать ребёнка: Ишутина (Возможно Кривцова) Наталья Тимофеевна
Новокамышенка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно