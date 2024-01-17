Ишутина (Возможно Кривцова) Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишутина (Возможно Кривцова) Наталья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ишутин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Ишутин Григорий

Рождение ребёнка
15.06.1922

Сын: Ишутин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Ишутин Григорий

Новокамышенка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колосова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Ишутин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гутова Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Ишутин Григорий

Смерть
1968
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