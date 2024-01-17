Ишутина (Возможно Кривцова) Наталья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ишутин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Ишутин Григорий
Рождение ребёнка
15.06.1922
Отец ребёнка: Ишутин Григорий
Новокамышенка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колосова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Ишутин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гутова Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Ишутин Григорий
Смерть
1968