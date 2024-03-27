(Хисматуллина) Файза Абустай Нигматулловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хисматуллин Нигматулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губайдулла Гилязетдинович
Отец ребёнка: Гилязетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарафутдин Гилязетдинович
Отец ребёнка: Гилязетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубайда Гилязетдиновна
Отец ребёнка: Гилязетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закия Гилязетдиновна
Отец ребёнка: Гилязетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гилязетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гилязетдин
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
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