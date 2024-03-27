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Гилязетдин

Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губайдулла Гилязетдинович

Мать ребёнка: Файза Абустай Нигматулловна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафутдин Гилязетдинович

Мать ребёнка: Файза Абустай Нигматулловна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубайда Гилязетдиновна

Мать ребёнка: Файза Абустай Нигматулловна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закия Гилязетдиновна

Мать ребёнка: Файза Абустай Нигматулловна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назметд Гилязетдинович

Мать ребёнка: Файза Абустай Нигматулловна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Файза Абустай Нигматулловна

Смерть
Неизвестно
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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