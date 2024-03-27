Гилязетдин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губайдулла Гилязетдинович
Мать ребёнка: Файза Абустай Нигматулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарафутдин Гилязетдинович
Мать ребёнка: Файза Абустай Нигматулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубайда Гилязетдиновна
Мать ребёнка: Файза Абустай Нигматулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закия Гилязетдиновна
Мать ребёнка: Файза Абустай Нигматулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Файза Абустай Нигматулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
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