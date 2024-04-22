Саваренюк Михаил Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саваренюк Михаил Моисеевич

Место рождения

Вербовое, Кіровоградська область

Дата рождения

20.07.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1937

Отец: Саваренюк Моисей

Мать: Саваренюк Кристина

Вербовое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
20.08.1961

Сын: Саваренюк Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Саваренюк Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
16.03.1968

Дочь: Саваренюк Лариса Михайловна

Мать ребёнка: Саваренюк Мария Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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