Саваренюк Михаил Моисеевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1937
Отец: Саваренюк Моисей
Мать: Саваренюк Кристина
Рождение ребёнка
20.08.1961
Сын: Саваренюк Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Саваренюк Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
16.03.1968
Дочь: Саваренюк Лариса Михайловна
Мать ребёнка: Саваренюк Мария Сергеевна
Смерть
Неизвестно