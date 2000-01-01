Володина (Семибратова) Екатерина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолодина (Семибратова) Екатерина Даниловна

Володина (Семибратова) Екатерина Даниловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Семибратов Даниил Ильич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close