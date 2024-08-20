Прокопьева Дарья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Прокопьев Савелий Васильевич
Отец ребёнка: Прокопьев Василий Парфеньевич
Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Прокопьева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Прокопьев Василий Парфеньевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Прокопьев Марк Васильевич
Отец ребёнка: Прокопьев Василий Парфеньевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Прокопьев Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Прокопьев Василий Парфеньевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Прокопьева) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Прокопьев Василий Парфеньевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Прокопьев Евстафий Васильевич
Отец ребёнка: Прокопьев Василий Парфеньевич
Рождение ребёнка
03.11.1859
Сын: Прокопьев Мина Васильевич
Отец ребёнка: Прокопьев Василий Парфеньевич
Смерть
Неизвестно