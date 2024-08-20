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Прокопьева Дарья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Василий Парфеньевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Прокопьев Савелий Васильевич

Отец ребёнка: Прокопьев Василий Парфеньевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Прокопьева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Прокопьев Василий Парфеньевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Прокопьев Марк Васильевич

Отец ребёнка: Прокопьев Василий Парфеньевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Прокопьев Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Прокопьев Василий Парфеньевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Прокопьева) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Прокопьев Василий Парфеньевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Прокопьев Евстафий Васильевич

Отец ребёнка: Прокопьев Василий Парфеньевич

Рождение ребёнка
03.11.1859

Сын: Прокопьев Мина Васильевич

Отец ребёнка: Прокопьев Василий Парфеньевич

Смерть
Неизвестно

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