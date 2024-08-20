Прокопьев Савелий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиДо 1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1859
Дочь: (Прокопьева) Соломония Савельевна
Мать ребёнка: Прокопьева Мелания Михайловна
Рождение ребёнка
05.08.1861
Дочь: (Прокопьева) Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: Прокопьева Мелания Михайловна
Рождение ребёнка
15.02.1863
Сын: Прокопьев Авдей Савельевич
Мать ребёнка: Прокопьева Мелания Михайловна
Рождение ребёнка
25.11.1865
Сын: Прокопьев Савва (Саввелий) Савельевич
Мать ребёнка: Прокопьева Мелания Михайловна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Тарская (Прокопьева) Елена Савельевна
Мать ребёнка: Прокопьева Мелания Михайловна
Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
До 1898