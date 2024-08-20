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Прокопьев Савелий Васильевич

Место рождения

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1837

Дата смерти

До 1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Прокопьев Василий Парфеньевич

Мать: Прокопьева Дарья Никитична

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопьева Мелания Михайловна

Рождение ребёнка
25.07.1859

Дочь: (Прокопьева) Соломония Савельевна

Мать ребёнка: Прокопьева Мелания Михайловна

Рождение ребёнка
05.08.1861

Дочь: (Прокопьева) Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: Прокопьева Мелания Михайловна

Рождение ребёнка
15.02.1863

Сын: Прокопьев Авдей Савельевич

Мать ребёнка: Прокопьева Мелания Михайловна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.11.1865

Сын: Прокопьев Савва (Саввелий) Савельевич

Мать ребёнка: Прокопьева Мелания Михайловна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Тарская (Прокопьева) Елена Савельевна

Мать ребёнка: Прокопьева Мелания Михайловна

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
До 1898

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