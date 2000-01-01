Дивова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1615

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1615

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1616

Дочь: Мария Осиповна

Отец ребёнка: Дивов Осип Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дивов Осип Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Гаврила Осипович

Отец ребёнка: Дивов Осип Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Данила Осипович

Отец ребёнка: Дивов Осип Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Лев (Лаврентий) Осипович

Отец ребёнка: Дивов Осип Васильевич

Смерть
Неизвестно
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