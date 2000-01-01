Дивова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1615
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1615
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1616
Дочь: Мария Осиповна
Отец ребёнка: Дивов Осип Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дивов Осип Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дивов Осип Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивов Лев (Лаврентий) Осипович
Отец ребёнка: Дивов Осип Васильевич
Смерть
Неизвестно