(Дивова) Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дивова) Мария Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1616

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1615 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1616

Отец: Дивов Осип Васильевич

Мать: Дивова ?

Смерть
Неизвестно
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