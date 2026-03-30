Крапчатов Александр Емельянович 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Крапчатов Александр Емельянович

Автор
МК
Крапчитова М.

мужской, родился 1892, Любень Тульская область Арсеньевский район

умер 1969, Бандиково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Отец
Крапчатов Емельян Кириллович20.04.1861 г.р.
Мать
Крапчитова Дарья Филипповна11.03.1866 г.р.
Супруги
Крапчатова (Федина) Елена Алексеевна03.07.1891 г.р.
Дети
Крапчитов Никита Александрович1911 г.р.
Крапчатов Параскева Александровна09.10.1912 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Крапчатов Емельян Кириллович

Мать: Крапчитова Дарья Филипповна

Любень Тульская область Арсеньевский район

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крапчатова (Федина) Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Крапчитов Никита Александрович

Мать ребёнка: Крапчатова (Федина) Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
09.10.1912

Дочь: Крапчатов Параскева Александровна

Мать ребёнка: Крапчатова (Федина) Елена Алексеевна

Бандиково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
25.10.1914

Сын: Крапчатов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Крапчатова (Федина) Елена Алексеевна

Бандиково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
1919

Сын: Крапчатов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Крапчатова (Федина) Елена Алексеевна

Бандиково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

ранен во время ВОВ. после окончания войны жил в Москве. жвое детей, Александр Михайлович, 1945г.р и Алексей Михайлович, 1949г.р.

Рождение ребёнка
11.07.1922

Дочь: Крапчатова Анна Александровна

Мать ребёнка: Крапчатова (Федина) Елена Алексеевна

Бандиково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
1924

Сын: Крапчатов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Крапчатова (Федина) Елена Алексеевна

Бандиково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
1925

Сын: Крапчатов Иван Александрович

Мать ребёнка: Крапчатова (Федина) Елена Алексеевна

Бандиково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
1933

Сын: Крапчатов Василий Александрович

Мать ребёнка: Крапчатова (Федина) Елена Алексеевна

Бандиково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Смерть
1969
Бандиково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.