Крапчатов Александр Емельянович
мужской, родился 1892, Любень Тульская область Арсеньевский район
умер 1969, Бандиково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
ОтецКрапчатов Емельян Кириллович20.04.1861 г.р.
МатьКрапчитова Дарья Филипповна11.03.1866 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Крапчитов Никита Александрович
Мать ребёнка: Крапчатова (Федина) Елена Алексеевна
Дочь: Крапчатов Параскева Александровна
Мать ребёнка: Крапчатова (Федина) Елена Алексеевна
Сын: Крапчатов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Крапчатова (Федина) Елена Алексеевна
Сын: Крапчатов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Крапчатова (Федина) Елена Алексеевна
Дочь: Крапчатова Анна Александровна
Мать ребёнка: Крапчатова (Федина) Елена Алексеевна
Сын: Крапчатов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Крапчатова (Федина) Елена Алексеевна
Сын: Крапчатов Иван Александрович
Мать ребёнка: Крапчатова (Федина) Елена Алексеевна
Сын: Крапчатов Василий Александрович
Мать ребёнка: Крапчатова (Федина) Елена Алексеевна