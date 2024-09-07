Ковалева Екатерина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Екатерина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка с. Петровка 1858 г. ГАБО Ф.549 Оп.2 Д.23 № семьи по 9 ревиз /№ по 10 ревиз /Возраст на 1850 /Причина выбытия/ Возраст на 1858 Крестьяне 1/1 Федор Дорофеев КОВАЛЬ 29 умер1854 Ф... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Фёдор Дорофеев

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Ковалев Марк Фёдорович

Отец ребёнка: Коваль Фёдор Дорофеев

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Ковалева Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Коваль Фёдор Дорофеев

Петрова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Ревизская сказка с. Петровка 1858 г. ГАБО Ф.549 Оп.2 Д.23 № семьи по 9 ревиз /№ по 10 ревиз /Возраст на 1850 /Причина выбытия/ Возраст на 1858 Крестьяне 1/1 Федор Дорофеев КОВАЛЬ 29 умер1854 Ф... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Ковалева Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Коваль Фёдор Дорофеев

Петрова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Ревизская сказка с. Петровка 1858 г. ГАБО Ф.549 Оп.2 Д.23 № семьи по 9 ревиз /№ по 10 ревиз /Возраст на 1850 /Причина выбытия/ Возраст на 1858 Крестьяне 1/1 Федор Дорофеев КОВАЛЬ 29 умер1854 Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно

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