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Коваль Фёдор Дорофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Екатерина Степанова

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Ковалев Марк Фёдорович

Мать ребёнка: Ковалева Екатерина Степанова

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Ковалева Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Ковалева Екатерина Степанова

Петрова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Ревизская сказка с. Петровка 1858 г. ГАБО Ф.549 Оп.2 Д.23 № семьи по 9 ревиз /№ по 10 ревиз /Возраст на 1850 /Причина выбытия/ Возраст на 1858 Крестьяне 1/1 Федор Дорофеев КОВАЛЬ 29 умер1854 Ф... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Ковалева Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Ковалева Екатерина Степанова

Петрова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Ревизская сказка с. Петровка 1858 г. ГАБО Ф.549 Оп.2 Д.23 № семьи по 9 ревиз /№ по 10 ревиз /Возраст на 1850 /Причина выбытия/ Возраст на 1858 Крестьяне 1/1 Федор Дорофеев КОВАЛЬ 29 умер1854 Ф... Показать все
Смерть
1854
Петрова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Ревизская сказка с. Петровка 1858 г. ГАБО Ф.549 Оп.2 Д.23 № семьи по 9 ревиз /№ по 10 ревиз /Возраст на 1850 /Причина выбытия/ Возраст на 1858 Крестьяне 1/1 Федор Дорофеев КОВАЛЬ 29 умер1854 Ф... Показать все

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