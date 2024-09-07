Коваль Фёдор Дорофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Ковалева Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Ковалева Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Ковалева Екатерина Степанова
Ревизская сказка с. Петровка 1858 г. ГАБО Ф.549 Оп.2 Д.23 № семьи по 9 ревиз /№ по 10 ревиз /Возраст на 1850 /Причина выбытия/ Возраст на 1858 Крестьяне 1/1 Федор Дорофеев КОВАЛЬ 29 умер1854 Ф... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Ковалева Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Ковалева Екатерина Степанова
Ревизская сказка с. Петровка 1858 г. ГАБО Ф.549 Оп.2 Д.23 № семьи по 9 ревиз /№ по 10 ревиз /Возраст на 1850 /Причина выбытия/ Возраст на 1858 Крестьяне 1/1 Федор Дорофеев КОВАЛЬ 29 умер1854 Ф... Показать все
Смерть
1854
Ревизская сказка с. Петровка 1858 г. ГАБО Ф.549 Оп.2 Д.23 № семьи по 9 ревиз /№ по 10 ревиз /Возраст на 1850 /Причина выбытия/ Возраст на 1858 Крестьяне 1/1 Федор Дорофеев КОВАЛЬ 29 умер1854 Ф... Показать все