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Иван Григорьев

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Место рождения

д.Гламаздино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Гламаздино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.02.1899

Жена: Ирина Иванова

церковь с.Бородино Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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