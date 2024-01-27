Сысоев Susoev Харитон Киреевич
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Сысоев Susoev Кирей Петрович
Мать: Сысоева Василиса
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Авдотья
Смерть
Неизвестно