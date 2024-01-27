Сысоев Susoev Харитон Киреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоев Susoev Харитон Киреевич

Сысоев Susoev Харитон Киреевич

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

1795 г.р.

Жена

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Сысоев Susoev Кирей Петрович

Мать: Сысоева Василиса

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Авдотья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close