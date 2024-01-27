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Сысоев Susoev Кирей Петрович

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Сысоев Susoev Петр Фатеев

Мать: Сысоева Анна Филиппова

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1795
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 4 года живет с братьями и сестрами папой и мамой и Дедушкой в Солдатской Вихляйке Тамбовской Губернии
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 26 лет живет в селе Малые Копены с родителями в 1816 года уже в селе Батаевка.
Рождение ребёнка
1817

Сын: Сысоев Susoev Харитон Киреевич

Мать ребёнка: Сысоева Василиса

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евдокия Киреевна

Мать ребёнка: Сысоева Василиса

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В 40 лет живет с женой и детьми в Батаевке. Отец и мама умерли.
Упоминание
1845
Селение с.Маразы ширванского уезда,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
После Царевского уезда живет в Закавказье в селении Маразы.
Смерть
Неизвестно
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