Сысоев Susoev Кирей Петрович
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1791
Отец: Сысоев Susoev Петр Фатеев
Мать: Сысоева Анна Филиппова
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1795
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 4 года живет с братьями и сестрами папой и мамой и Дедушкой в Солдатской Вихляйке Тамбовской Губернии
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 26 лет живет в селе Малые Копены с родителями в 1816 года уже в селе Батаевка.
Рождение ребёнка
1817
Сын: Сысоев Susoev Харитон Киреевич
Мать ребёнка: Сысоева Василиса
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евдокия Киреевна
Мать ребёнка: Сысоева Василиса
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В 40 лет живет с женой и детьми в Батаевке. Отец и мама умерли.
Упоминание
1845
Селение с.Маразы ширванского уезда,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
После Царевского уезда живет в Закавказье в селении Маразы.
Смерть
Неизвестно