Сидоров Андроник Семенович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти21.05.1897 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Сидоров Семен Фролович
ГАКК Ф.160 Оп.3 Д.559 Изображение №: 281 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3523770&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Белоусова Феодора Андрониковна
Смерть
21.05.1897 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/0dc46d1d-9100-48ee-80f4-2faa7cd10b3d/293