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Сидоров Андроник Семенович

Место рождения

Конторка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

21.05.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Сидоров Семен Фролович

Мать: не указана

Конторка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
ГАКК Ф.160 Оп.3 Д.559 Изображение №: 281 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3523770&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Белоусова Феодора Андрониковна

Мать ребёнка: не указана

Конторка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
21.05.1897 ст.
Конторка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/0dc46d1d-9100-48ee-80f4-2faa7cd10b3d/293
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