Балашов Иван Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалашов Иван Савельевич

Балашов Иван Савельевич

avatar

Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1819

Дата смерти

18.06.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Балашов Петр Иванович

Мать ребёнка: Балашова Агриппина Ивановна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1851

Дочь: Елизарова Наталья Балашова

Мать ребёнка: Балашова Агриппина Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Анна Балашова

Мать ребёнка: Балашова Агриппина Ивановна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашова Агриппина Ивановна

Смерть
18.06.1874
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close