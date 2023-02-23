Балашов Иван Савельевич
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1819
Дата смерти18.06.1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Балашова Агриппина Ивановна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1851
Дочь: Елизарова Наталья Балашова
Мать ребёнка: Балашова Агриппина Ивановна
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Анна Балашова
Мать ребёнка: Балашова Агриппина Ивановна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.1874
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния