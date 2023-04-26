Анна Балашова
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1865
Дата смерти15.05.1891
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
22.?.1882
Рождение ребёнка
01.05.1883
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
27.07.1886
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
18.01.1889
Сын: Блинков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич
Смерть
15.05.1891