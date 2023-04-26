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Анна Балашова

Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

15.05.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Балашов Иван Савельевич

Мать: Балашова Агриппина Ивановна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
22.?.1882

Муж: Блинков Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
01.05.1883

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1886

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1889

Сын: Блинков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Блинков Иван Игнатьевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
15.05.1891
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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