Елизарова Наталья Балашова
Место рождения
Дата рождения21.08.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1851
Бракосочетание
03.?.1871
Рождение ребёнка
02.03.1878
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Елизаров Филипп Александрович
Рождение ребёнка
01.08.1879
Дочь: Куликова Евдокия Елизарова
Отец ребёнка: Елизаров Филипп Александрович
Рождение ребёнка
02.06.1882
Сын: Елизаров Николай Филиппович
Отец ребёнка: Елизаров Филипп Александрович
Рождение ребёнка
23.08.1884
Дочь: Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Елизаров Филипп Александрович
Рождение ребёнка
04.11.1889
Сын: Елизаров Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Елизаров Филипп Александрович
Смерть
Неизвестно