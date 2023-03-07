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Елизарова Наталья Балашова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

21.08.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1851

Отец: Балашов Иван Савельевич

Мать: Балашова Агриппина Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
03.?.1871

Муж: Елизаров Филипп Александрович

Рождение ребёнка
02.03.1878

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Елизаров Филипп Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1879

Дочь: Куликова Евдокия Елизарова

Отец ребёнка: Елизаров Филипп Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1882

Сын: Елизаров Николай Филиппович

Отец ребёнка: Елизаров Филипп Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.08.1884

Дочь: Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Елизаров Филипп Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1889

Сын: Елизаров Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Елизаров Филипп Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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