Елизаров Филипп Александрович
Место рождения
Дата рождения05.10.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1853
Бракосочетание
03.?.1871
Рождение ребёнка
02.03.1878
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Елизарова Наталья Балашова
Рождение ребёнка
01.08.1879
Дочь: Куликова Евдокия Елизарова
Мать ребёнка: Елизарова Наталья Балашова
Рождение ребёнка
02.06.1882
Сын: Елизаров Николай Филиппович
Мать ребёнка: Елизарова Наталья Балашова
Рождение ребёнка
23.08.1884
Дочь: Наталья Филипповна
Мать ребёнка: Елизарова Наталья Балашова
Рождение ребёнка
04.11.1889
Сын: Елизаров Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Елизарова Наталья Балашова
Смерть
Неизвестно