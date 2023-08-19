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Елизаров Филипп Александрович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.10.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1853

Отец: Елизаров Александр Елизарович

Мать: Елизарова жена Александра

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1871

Жена: Елизарова Наталья Балашова

Рождение ребёнка
02.03.1878

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Елизарова Наталья Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1879

Дочь: Куликова Евдокия Елизарова

Мать ребёнка: Елизарова Наталья Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1882

Сын: Елизаров Николай Филиппович

Мать ребёнка: Елизарова Наталья Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.08.1884

Дочь: Наталья Филипповна

Мать ребёнка: Елизарова Наталья Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1889

Сын: Елизаров Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Елизарова Наталья Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно