Елизарова жена Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1853
Сын: Елизаров Филипп Александрович
Отец ребёнка: Елизаров Александр Елизарович
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно