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Жуховицкая (Подольская) Эсфирь
Жуховицкая (Подольская) Эсфирь
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
До 1980
Пол
Женский
Отец
Подольский Григорий
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Подольский Григорий
Мать:
?
Смерть
До 1980
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