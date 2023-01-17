Игнатова (Трубина) Марина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатова (Трубина) Марина Павловна

Игнатова (Трубина) Марина Павловна

avatar

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

08.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1965

Отец: Трубин Павел Федорович

Мать: Зливко Мария Васильевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
10.10.1975

Дочь: Игнатов Дмитрий Вячеславович

Отец ребёнка: Игнатов Вячеслав Степанович

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.10.1986

Сын: Игнатов Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Игнатов Вячеслав Степанович

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close