Игнатова (Трубина) Марина Павловна
Место рождения
Дата рождения08.08.1965
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1965
Отец: Трубин Павел Федорович
Мать: Зливко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
10.10.1975
Дочь: Игнатов Дмитрий Вячеславович
Отец ребёнка: Игнатов Вячеслав Степанович
Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.10.1986
Сын: Игнатов Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Игнатов Вячеслав Степанович
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра