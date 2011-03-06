Игнатов Вячеслав Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1965
Дата смерти06.03.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1975
Дочь: Игнатов Дмитрий Вячеславович
Мать ребёнка: Игнатова Марина Павловна
Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.10.1986
Сын: Игнатов Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Игнатова Марина Павловна
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
06.03.2011
Москва, город федерального значения Москва