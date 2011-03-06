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Игнатов Вячеслав Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1965

Дата смерти

06.03.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1975

Дочь: Игнатов Дмитрий Вячеславович

Мать ребёнка: Игнатова Марина Павловна

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.10.1986

Сын: Игнатов Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Игнатова Марина Павловна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
06.03.2011
Москва, город федерального значения Москва
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