Попов Семен Федорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1616
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1616
Отец: не указан
Мать: не указана
За ним с братьями Прокофьем и Иваном в 1616 состояли поместья в слободе Пупки, д. Кучуково, д. Ивашково, с. Колпаково (Невзорово) Ряжского у.
Рождение ребёнка
До 1650
Мать ребёнка: не указана
В 1650 за ним состояло поместье отца в с. Невзорово Ряжского у.
Смерть
Неизвестно