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Попов Семен Федорович

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Место рождения

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

До 1616

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1616

Отец: не указан

Мать: не указана

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния
За ним с братьями Прокофьем и Иваном в 1616 состояли поместья в слободе Пупки, д. Кучуково, д. Ивашково, с. Колпаково (Невзорово) Ряжского у.
Рождение ребёнка
До 1650

Сын: Попов Тимофей Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния
В 1650 за ним состояло поместье отца в с. Невзорово Ряжского у.
Смерть
Неизвестно
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