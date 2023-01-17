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Демидова Марфа Яковлевна

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Место рождения

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1872 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.02.1872 ст.

Дочь: Абрамова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Демидов Иван Иванович

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
восприемники: Лукояновский крестьянин Федор Яковлев Ларин и крестьянская девица Прасковья Павлова Афанасьева
Смерть
После 1872 ст.
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
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