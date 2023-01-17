Демидова Марфа Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1872 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1872 ст.
Дочь: Абрамова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Демидов Иван Иванович
восприемники: Лукояновский крестьянин Федор Яковлев Ларин и крестьянская девица Прасковья Павлова Афанасьева
Смерть
После 1872 ст.