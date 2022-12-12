Демидов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
После 1871
Рождение ребёнка
24.02.1872 ст.
Дочь: Абрамова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Демидова Марфа Яковлевна
восприемники: Лукояновский крестьянин Федор Яковлев Ларин и крестьянская девица Прасковья Павлова Афанасьева