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Демидов Иван Иванович

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Место рождения

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1871

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1871
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.02.1872 ст.

Дочь: Абрамова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Демидова Марфа Яковлевна

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
восприемники: Лукояновский крестьянин Федор Яковлев Ларин и крестьянская девица Прасковья Павлова Афанасьева
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