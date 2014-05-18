Алексеева Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1930
Дата смерти18.05.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1955
Сын: Алексеев Сергей
Отец ребёнка: Алексеев Иван Петрович
Смерть
18.05.2014
Похороны
Неизвестно
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область