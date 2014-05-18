Алексеева Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Мария Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1930

Дата смерти

18.05.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Иван Петрович

Рождение ребёнка
25.10.1955

Сын: Алексеев Сергей

Отец ребёнка: Алексеев Иван Петрович

Смерть
18.05.2014
Похороны
Неизвестно
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

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