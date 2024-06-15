Стогова (Волоскова) Екатерина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Стогова (Волоскова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.02.1903

Муж: Стогов Иван Алексеев

Смерть
Неизвестно

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