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Ткаченко Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1892 ст.

Дочь: Ксения Никитична

Мать ребёнка: Ткаченко Агриппина Алексеевна Или Гордеевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
17.03.1895 ст.

Сын: Ткаченко Алексей Никитич

Мать ребёнка: Ткаченко Агриппина Алексеевна Или Гордеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3BM-L?i=965&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Агриппина Алексеевна Или Гордеевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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