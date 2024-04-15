Ткаченко Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.01.1892 ст.
Дочь: Ксения Никитична
Мать ребёнка: Ткаченко Агриппина Алексеевна Или Гордеевна
Рождение ребёнка
17.03.1895 ст.
Мать ребёнка: Ткаченко Агриппина Алексеевна Или Гордеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3BM-L?i=965&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно