Шилагин Анатолий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1966
Дочь: Хлопунова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Шилагина Тамара Степановна
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно