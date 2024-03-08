Микишанов Анатолий Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Микишанова Оксана Анатольевна
Мать ребёнка: Микишанова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Микишанова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Микишанова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микишанов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Микишанова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микишанов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Микишанова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Микишанова Татьяна
Смерть
Неизвестно