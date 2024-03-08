Микишанов Анатолий Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микишанов Анатолий Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Микишанов Митрофан Павлович

Мать: Клепикова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Микишанова Оксана Анатольевна

Мать ребёнка: Микишанова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Микишанова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Микишанова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микишанов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Микишанова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микишанов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Микишанова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микишанова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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